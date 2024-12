Speleologo intrappolato in una grotta nella Bergamasca: ore di apprensione

15 dicembre 2024 a

a

a

Ore di apprensione per uno speleologo che, in provincia di Bergamo, è rimasto bloccato nella grotta dell'Abisso di Bueno Fonteno. A darne l'allarme, ieri sera intorno alle 22, sono stati i suoi compagni di spedizione. Per recuperare l'uomo è ora in azione il CNSAS con la IX Delegazione Speleologica della Lombardia. Sul posto, fuori dalla grotta, sono invece presenti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Stando a quanto si apprende, l'operazione di recupero potrebbe essere molto complessa e i tempi potrebbero essere molto lunghi a causa alle difficoltà oggettive di trasporto dell’infortunato in un ambiente esterno. A riportare la notizia dell'incidente è il sito Bergamo News.