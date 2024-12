Report, il Garante chiede le registrazioni: "Accertamenti", gli audio di Sangiuliano e la moglie

Sullo stesso argomento: Esposti di Sangiuliano e la moglie contro Report. Rai in subbuglio sulla telefonata

Il Garante per la protezione di dati personali chiede le registrazioni di Report con l'audio privato tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini. "A seguito della ricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex ministro Sangiuliano e la moglie nell’ambito della trasmissione Report, ha integrato l’istruttoria già avviata, richiedendo di acquisire la registrazione della trasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza", annuncia l’Autorità che ribadisce ai media e siti web di "attenersi al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione".

La Procura di Torre Annunziata ieri ha aperto un’inchiesta per i reati di captazione abusiva di conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio, riporta il Mattino. Intanto continua il botta e risposta legale tra la trasmissione e il rappresentanti dell'ex ministro. In riferimento ad alcune dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a una trasmissione radiofonica, i legali di Sangiuliano chiariscono che "non potevano non essere già note a Report le circostanze che avevano portato all’illecito ascolto e alla clandestina registrazione da parte della Boccia della privatissima conversazione tra i coniugi, sia perché l’esposto-denuncia è ormai pubblico da tempo sia perché Report era stata tempestivamente diffidata e notiziata in merito". "Andava valutata la possibile provenienza illecita della registrazione. La conversazione non rivestiva alcun interesse pubblico tale giustificare una così violenta violazione della privacy", sottolineano i legali dell’ex ministro.