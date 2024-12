Virus Congo, spunta un "paziente zero" in Italia: "Sintomi compatibili"

08 dicembre 2024 a

La misteriosa "malattia X" che sta mietendo vittime nella Repubblica Democratica del Congo, tra cui anche molti bambini di meno di 5 anni, preoccupa le istituzioni sanitarie. I sintomi fanno pensare a un virus che colpisce le vie respiratorie, ma sono diverse le ipotesi su cui stanno lavorando gli scienziati. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha inviato degli esperti in Congo per studiare il virus mentre l'Italia, come altri Paesi, ha attivato protocolli di controllo negli aeroporti e nei porti. Tuttavia potremmo avere già un "paziente zero" in Italia.

Un paziente di rientro dal Congo presentava "una sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile a quella descritta negli ultimi giorni nel Paese africano. La persona ricoverata dal 22 novembre è stata dimessa il 3 dicembre perché guarita", fa sapere Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute. "Stamane l’ospedale di Lucca ha informato l’Istituto Superiore di Sanità che sta monitorando la situazione in costante contatto con il Ministero della Salute - afferma - Il Ministero sta procedendo con i dovuti accertamenti e i campioni prelevati verranno prontamente analizzati dall’Istituto Superiore della Sanità". Il Ministero, secondo quanto riportato, sta procedendo con i dovuti accertamenti e i campioni prelevati verranno analizzati dall’Istituto Superiore della Sanità.