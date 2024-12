FarWest, Pietro Orlandi: "Papa Francesco? Troppi occhi puntati"

Marco Zonetti 06 dicembre 2024 a

Dopo lo scoop dell'ospitata di Michele Misseri per la prima volta in uno studio televisivo e dopo l'inchiesta sulle mascherine mandate al macero, che ha destato un vespaio istituzionale, Salvo Sottile nel suo FarWest su Rai3 ospiterà questa sera Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la 15enne cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma. «Ho provato a chiedere un incontro a Papa Francesco», ha dichiarato Orlandi a Sottile, «l’ultima volta un mese fa, ma la sua risposta, assurda e ingiustificabile, è che non può perché ha troppi occhi puntati addosso».

In passato Orlandi incontrò brevemente il Papa pochi giorni dopo la sua elezione nel 2013 e il Santo Padre gli avrebbe detto che la sorella era «in cielo». Nella puntata di FarWest in onda stasera è prevista anche un’intervista esclusiva a un ex dipendente del ministero della Difesa, che parla per la prima volta in tv e che rilancia la pista del volo organizzato dai servizi per condurre la ragazza a Londra.