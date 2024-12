Napoli, all'Ospedale Cardarelli un vernissage per i dipinti restaurati

03 dicembre 2024 a

L'Ospedale Cardarelli, da sempre custode della salute dei napoletani, apre le sue porte a un tesoro nascosto: tre quadri pluricentenari, meticolosamente restaurati e appartenenti al Seicento-Settecento, faranno tornare indietro nel tempo tutti coloro che li osserveranno. Le tele, conservate per decenni tra le mura dell'ospedale, verranno presentate al pubblico giovedì 5 dicembre, alle ore 17.00, nel Salone Moriello del Padiglione Monumentale, dove è previsto un vernissage dal titolo "La bellezza ritrovata".

Le opere d'arte che verranno esposte sono testimoni silenziosi di epoche passate e di un patrimonio inestimabile che ci lega alla nostra storia e alle nostre radici. Il salone Moriello del padiglione monumentale dell’ospedale si trasformerà, per una sera, in una pinacoteca che custodisce secoli di devozione, vita quotidiana e bellezza. Un luogo dove passato e presente si incontreranno per non lasciarsi mai più. Il passato rivivrà attraverso lo sguardo dello spettatore, come in una macchina del tempo, in un luogo che è memoria, cultura e futuro.