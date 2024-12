Stellantis, il messaggio lunare di Elkann ai dipendenti: "Grato a Tavares, ottenuti grandi risultati"

02 dicembre 2024 a

La politica chiede a gran voce a John Elkann di riferire in Parlamento sulla situazione di Stellantis, oggi crollata in Borsa dopo le dimissioni dell'ad Carlos Tavares. "Da italiano sono offeso dalla gestione degli Elkann e dalle cifre che si stanno leggendo a proposito della fuga dell’ex amministratore delegato - ha detto per esempio il leader della Lega Matteo Salvini, che parte dalle voci di una "buonuscita" di 100 milioni di euro - Conto che rendano conto al Parlamento e ai cittadini di come hanno speso, evidentemente male, i soldi che gli italiani hanno dato a questa che una volta era una grande azienda italiana negli anni". In questo contesto, arriva il videomessaggio di Elkann ai dipendenti del gruppo dell'auto. "Oggi mi trovo ad Auburn Hills e, nelle prossime settimane, cercherò di raggiungere il maggior numero di sedi e di incontrare di persona il maggior numero di voi. Come sapete, ieri, domenica, abbiamo annunciato la notizia delle dimissioni di Carlos Tavares. Sono stati giorni difficili, con Carlos abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti", afferma rivendicando grandi risultati, passaggio destinato a sollevare feroci polemiche. "Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis - continua Elkann su Tavares - Tuttavia, il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell’Azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade".

Stellantis, "vedute differenti". Il ceo Carlos Tavares si è dimesso

Qual è il motivo dell'addio? "Molti di voi si chiederanno cosa ci sia dietro la sua partenza anticipata. La semplice verità è che nelle ultime settimane sono emersi punti di vista diversi. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che l’attenzione per la nostra Azienda e per i nostri stakeholder dovesse essere orientata al lungo termine. Come sapete meglio di chiunque altro, questi sono tempi duri per il nostro settore. Li abbiamo già affrontati in passato e li abbiamo sempre indirizzati a nostro vantaggio. Insieme, lo faremo di nuovo", afferma il presidente di Stellantis. "Tutti voi... ognuno di noi... giocherà - aggiunge - un ruolo fondamentale nei successi che verranno. In qualità di Presidente e a nome del Consiglio di amministrazione, desidero ringraziarvi per il vostro straordinario lavoro, la vostra passione e il vostro impegno. Avremo bisogno di tutto questo e di molto altro ancora man mano che andremo avanti. Lo spirito di Stellantis è unico, ci ha portato a tanti successi e ci riserverà molte nuove vittorie. Per noi e per i milioni di nostri clienti in tutto il mondo, che amano i nostri fantastici prodotti e i nostri meravigliosi marchi. Oggi abbiamo istituito un Comitato esecutivo che gestirà l’azienda fino alla nomina del nostro nuovo CEO, che sarà nominato nella prima metà del 2025. Ora guardiamo avanti, concentrati sui prossimi capitoli, concentrati sui nostri clienti e concentrati nel continuare a costruire una grande azienda. In avanti".