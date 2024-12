Ragazzi travolti sul Natisone, quattro indagati per omicidio colposo: chi sono

02 dicembre 2024 a

Sono quattro gli indagati per omicidio colposo in seguito alla morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Sono i tre ragazzi, tutti sui vent'anni, travolti dalla piena del fiume Natisone, in Friuli,, il 31 maggio scorso. La procura di Udine ha registro sul registro degli indagati, riporta il Corriere, un operatore della la sala operativa regionale per le emergenze sanitarie Sores, e tre vigili del fuoco. II quattro sono convocati mercoledì 4 in Procura.

Sotto la lente degli inquirenti le telefonate dei giovani sorpresi dall'innalzamento delle acque del Natisone e le tempistiche degli interventi per salvarli, che si sono rivelati vani. Tra gli indagati non c'è personale che è materialmente intervenuto sul posto, vicino al Ponte romano di Premariacco.

