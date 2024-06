Natisone, il corpo trovato è di Cristian: "Questo è il momento del dolore"

23 giugno 2024 a

a

a

Non ci sono ormai dubbi. Il corpo restituito dal Natisone è quello di Cristian Molnar. "Prendiamo atto della triste notizia del ritrovamento, dopo tanti giorni, del corpo del povero Cristian. Questo è il momento del dolore", ha dichiarato in una nota noto l'avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia del giovane che ha perso la vita insieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros. Tre vite travolte dalla furia del fiume mentre la procura di Udine continua a indagare sui soccorsi, per capire se lo scorso 31 maggio è stato fatto tutto il dovuto per salvare i tre giovani.

Natisone, l'accusa delle famiglie: "Se soccorsi in tempo ora sarebbero salvi"

Il legale del ragazzo ufficializza di fatto l'identità del corpo rinvenuto oggi nel Natisone. "La famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e, chiusa nel proprio dolore, non intende fare nessuna dichiarazione - ha aggiunto Laghi -, nessun commento, se non ringraziare le autorità italiane che, in questi giorni, in maniera indefessa, non hanno mai smesso di cercare Cristian e che, dopo tante fatiche, sono riusciti in questa difficilissima impresa".

Le ricerche nel Natisone trovano il corpo di Cristian: era l'ultimo disperso

Questa mattina, nel corso dell’ennesimo giorno di ricerche, i sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale hanno individuato il corpo di Cristian Casian Molnar, 25 anni, l’unico dei tre ancora disperso. La prima conferma era arrivata dal sindaco di Premariacco, che in un video sui social aveva detto: "Abbiamo trovato Cristian. Vi comunico che deve essere ancora riconosciuto dal fratello, ma io ho potuto vedere alcune cose: è lui. Oggi la comunità ha suonato le campane a morte per il lutto, domani ci sarà lutto cittadino". Il corpo è stato trovato incastrato fra rami e rocce, a circa 500 metri dal ponte romano di Premariacco, non troppo lontano quindi dal punto in cui i tre ragazzi erano stati visti per l’ultima volta prima che la piena del fiume li travolgesse.