Caso Ruffino, la presunta foto con Santanchè e La Russa? Non è agli atti

Non è agli atti. La Procura di Milano non ha trovato alcuna immagine che documenti un incontro tra la ministra Daniela Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa e Luca Ruffino. Quest'ultimo, azionista di maggioranza di Sif Italia, si era tolto la vita nell'agosto scorso dopo essere entrato nel gruppo Visibilia, diventando amministratore unico di Visibilia Editore e presidente della holding. La circostanza emerge dagli accertamenti effettuati finora sul telefono dell'imprenditore, disposti dal pm Marina Gravina, che conduce l'inchiesta sul suicidio.

A parlare dello scatto è stato Mirko Ruffino, il figlio del manager, in una intervista a Report in cui ha raccontato che il padre gli aveva riferito che si sarebbe dovuto incontrare con la parlamentare di FdI nell'ambito delle trattative per l'acquisizione. "Lui mi aveva fatto vedere una fotografia di un incontro che c'era stato, mi sembra fosse un sabato, e c'era anche Ignazio La Russa", ha detto alla trasmissione Rai. Tuttavia dalle analisi sui dispositivi elettronici di Ruffino non c'è riscontro di queste affermazioni.