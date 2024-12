Ape Piaggio, addio all'Italia e fine di un'epoca: sarà realizzata solo in India

01 dicembre 2024 a

L’Ape, lo storico tre ruote della Piaggio, non sarà più prodotto nello stabilimento di Pontedera (Pisa). Dopo 76 anni, come riportano il Tirreno e la Nazione, sarà realizzato esclusivamente in India per il mercato locale dove le normative in fatto di sicurezza e inquinamento sono meno stringenti che in Europa. Adeguare gli standard dei motori e dei veicoli sarebbe un costo spropositato rispetto agli attuali volumi di vendita, ridotti al minimo. Da qui la decisione di riconvertire le linee dell’Ape nello stabilimento di viale Rinaldo Piaggio per la produzione del Porter, il veicolo commerciale che ne ha ereditato il mercato.

La decisione di dire addio all’Ape italiana, sarebbe stata comunicata dall’azienda ai delegati Rsu nelle scorse settimane, quando è stato spiegato il periodo di stop alla produzione dei vari reparti dello stabilimento per la fine dell’anno. Introdotto in commercio nel 1948, l’Ape ha mostrato tutta la sua versatilità, trasformandosi in un mini taxi in costiera, ma anche una sorta di negozio ambulante per la vendita di generi di ogni tipo, diventando un vero simbolo del design made in Italy.