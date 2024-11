L'auto elettrica si è fermata, ora l'Italia guida gli "scettici" e tanti Paesi la seguono

Leonardo Ventura 29 novembre 2024 a

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’ampia convergenza di posizioni espressa dai Paesi Ue sul nostro non-paper, relativo al settore automotive europeo. Una proposta che, di fatto, si colloca oggi al centro dell’agenda della Commissione Europea. Come sottolineato dalla vicepresidente Margrethe Vestager, la presidente Ursula von der Leyen ha confermato il suo impegno diretto su questo dossier. Questo rafforza l’importanza strategica del tema, cruciale per l’industria e l’occupazione in Europa, e ci rassicura sul fatto che sarà una delle priorità chiave nei primi 100 giorni della nuova Commissione». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine della riunione del Consiglio Competitività a Bruxelles, in cui è stato discusso il non paper sul settore dell’automotive europeo promosso da Italia e Repubblica Ceca, firmato anche da Austria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Malta e Romania. Ai firmatari, nel corso del dibattito si sono aggiunti una serie di interventi da parte di altri Paesi a sostegno della posizione italiana. Quindici i Paesi che si sono espressi in modo favorevole sul nostro «non paper» sull’auto intervenendo nella discussione al Consiglio Competitività a Bruxelles. Oltre gli 8 proponenti (Italia, Ceca, Austria, Malta, Polonia, Romania, Bulgaria, Slovacchia), hanno supportato la nostra posizione anche Estonia, Cipro, Croazia, Grecia, Slovenia, Belgio e Lettonia. Quattro si sono espressi sostanzialmente contro (Danimarca, Spagna, Svezia, Irlanda). Mentre la Francia si è dimostrata disponibile al confronto e la Germania si è defilata.

Per le proposte italiane, si legge in una nota del Mimit, sono arrivate inoltre le adesioni di Confindustria, Bdi e Medef, le associazioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia, che hanno sottoscritto un documento nel sesto forum trilaterale che si è svolto a Parigi venerdì scorso. Anche Confapi, insieme alle maggiori associazioni europee delle Pmi industriali (Germania, Francia, Austria, Repubblica Ceca) che fanno parte di European Entrepreneurs Cea-Pme, la Confederazione europea della Piccola e media industria, ha sottoscritto un documento di supporto per la proposta italiana.

Il non paper, spiega la nota, «si pone l’obiettivo di riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici nel 2035. Termine e target che non vengono messi in discussione, ma che si ritengono sostenibili e realisticamente raggiungibili solo attraverso una revisione tempestiva del regolamento. I Paesi chiedono inoltre di anticipare anche la revisione degli standard di emissione dei veicoli pesanti, attualmente fissata al 2027». Il documento «pone l’accento anche sull’importanza di adottare il principio di neutralità tecnologica, così come auspicato dal Report Draghi, aprendo così la strada a una gamma più ampia di soluzioni per l’alimentazione a basse emissioni dei veicoli, compresi i motori a combustione interna alimentati in modo sostenibile, che dovrebbero essere presi in considerazione attraverso il corretto utilizzo di propulsori alternativi. Un approccio di calcolo delle emissioni alternativo, che permetterebbe di sostenere la competitività dell’industria europea, salvaguardando al contempo i posti di lavoro e promuovendo un approccio tecnologico diversificato».

Un altro tema cruciale affrontato dal non paper, prosegue la nota, «riguarda la necessità di risorse comuni per sostenere il settore, con l’obiettivo di recuperare competitività sul piano globale, promuovendo un piano di incentivi per i consumatori europei, che siano stabili, continuativi e duraturi nel tempo. Obiettivi che, di conseguenza, implicano un impegno concreto per garantire all’Europa una vera autonomia strategica nelle tecnologie green, a partire dall’approvvigionamento di materie prime critiche indispensabili per la produzione di batterie elettriche e per il consolidamento della filiera industriale del continente. Inoltre, i Paesi evidenziano come il rallentamento nella diffusione dei veicoli elettrici renda complesso rispettare i primi target intermedi previsti dal regolamento, come quello del 15% di riduzione delle emissioni di Co2 entro il 2025. Una clausola che porterebbe a pesanti sanzioni previste per le aziende non conformi, che potrebbero tradursi in una cifra complessiva tra i 15 e i 17 miliardi di euro nel 2025».

«È chiaro a tutti che il percorso verso l’elettrico» nel settore auto «in Europa si è arrestato.

Come emerge dal fatto che chi aveva in programma la realizzazione di gigafactory ha sospeso, e chi le aveva già realizzate ha sospeso la produzione» ha concluso Urso.