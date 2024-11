Prezzi benzina, immediata discesa dei costi. Gli effetti dei tagli sui listini

28 novembre 2024 a

Tornano subito a scendere, dopo il rimbalzo di ieri, le quotazioni dei prodotti raffinati. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si registrano nuovi movimenti al ribasso. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in attesa di vedere gli effetti dei tagli applicati da ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service segna 1,767 euro/litro (invariato, compagnie 1,774, pompe bianche 1,751), diesel self service a 1,666 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,673, pompe bianche 1,650). Benzina servito a 1,908 euro/litro (invariato, compagnie 1,954, pompe bianche 1,821), diesel servito a 1,807 euro/litro (+1, compagnie 1,852, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,733 euro/litro (invariato, compagnie 0,742, pompe bianche 0,724), metano servito a 1,397 euro/kg (+2, compagnie 1,402, pompe bianche 1,393), Gnl 1,319 euro/kg (+1, compagnie 1,329 euro/kg, pompe bianche 1,312 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,869 euro/litro (servito 2,134), gasolio self service 1,779 euro/litro (servito 2,047), Gpl 0,867 euro/litro, metano 1,475 euro/kg, Gnl 1,419 euro/kg.