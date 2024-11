Margaret Spada, lo studio medico era "senza autorizzazione valida"

15 novembre 2024 a

a

a

Lo studio medico di Roma dove Margaret Spada, la ragazza di 22 anni originaria del Siracusano, si era recata per effettuare un intervento di rinoplastica parziale poi risultato fatale, "non risulta autorizzato per attività procedurali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La 22enne originaria è morta al Sant’Eugenio dopo aver effettuato l’anestesia locale per un intervento di rinoplastica nell’ambulatorio di un centro medico della Capitale. "Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni. Da una prima analisi, non ci risulta un’autorizzazione sanitaria valida - ha spiegato Rocca -. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo".

22enne morta durante un intervento di rinoplastica. Chi sono i due indagati

Queste vicende "sono una vergogna. I medici per primi sanno che l’autorizzazione sanitaria, che non riguarda l’accreditamento, serve per poter svolgere una qualsiasi attività sanitaria di carattere privato - ha ricordato Rocca- Sono requisiti minimi essenziali per la saluta della gente. Il mancato rispetto di queste norme è una violazione e un insulto alla stessa professione medica". Oggi al policlinico di Tor Vergata si svolgerà l’autopsia sul corpo della giovane. Intanto, un altro tassello si è aggiunto alla ricostruzione vicenda. Dopo la chiusura da parte degli inquirenti dell'appartamento dove si sarebbe svolta l'operazione, la richiesta dei genitori di capire cosa sia realmente accaduto, sono arrivate le dichiarazioni di una collaboratrice dello studio medico romano.

Morta per una rinoplastica, spunta il video degli ultimi istanti. E gli indagati rischiano nuove accuse

"State dando colpa a chirurghi che non c'entrano assolutamente niente con tutta questa storia, ci state facendo saltare una marea di interventi in clinica. Non è assolutamente lui il medico che l'ha operata", ha detto al programma di RaiUno 'Storie Italiane' la donna. "Che ne sappiamo noi signora mia di chi l'ha operata", ha detto la collaboratrice, "Il dottore opera soltanto in clinica ed è abbastanza alterato perché abbiamo ricevuto più di 200 chiamate stamattina per disdette, annullamenti, accertamenti. Non c'entra assolutamente niente con questa situazione", ha aggiunto.