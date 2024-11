Meteo, il "mostro anticiclonico" ha i giorni contati: quando arriverà il "soffio artico"

07 novembre 2024 a

Il "mostro anticiclonico" in Europa ha le ore contate. Dal weekend, infatti, "cambierà tutto". Lo ha anticipato Andrea Garbinato del sito ilmeteo.it, segnalando che si conferma in queste ore il caldo anomalo su tutta l’Europa, con temperature più calde ovunque tranne in Grecia, Turchia e Russia, addirittura con +13 gradi rispetto alla media sulla Scandinavia e in Scozia. A partire da domenica, però, "i valori termici inizieranno a scendere sul fianco orientale del Continente e sulle zone centrali". La bolla del caldo "resisterà solo tra Isole Britanniche e zone artiche. In questo lento movimento termico, il fianco orientale dell’Europa cederà dunque il passo alle armate del Generale Inverno: da martedì 12 novembre tutto il settore compreso tra Polonia, Germania, Francia e Nord Italia percepirà il soffio artico continentale con un deciso calo delle temperature".

Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, "sono previste massime di 7°C a Torino, 8-9°C a Milano e Bologna, 12°C a Genova, 13-14°C a Firenze e Roma, 16°C a Napoli e 19°C a Palermo". In Italia, ha spiegato l'esperto, "non entreremo in una fase rigida invernale, bensì vivremo un periodo ’normalmente autunnale': ma attenzione, sembrerà molto più freddo a causa dell’abitudine. Ci siamo ormai abituati a questa estate infinita, siamo al 99 di agosto con massime ancora molto miti, fino a 21°C anche al Nord (fuori dalle nebbie). Il mese di agosto in pratica non è mai finito quest’anno, con temperature fino a 35°C anche a metà ottobre! E la Novembrata sta continuando in queste ore con picchi di 25°C sulle Isole Maggiori, 22°C a Napoli, 21°C a Roma e Latina".

Dal punto di vista meteo, "occhio però ai temporali anche forti sulla Sicilia e sul Mar Tirreno centro-meridionale: fino a domenica avremo rovesci sparsi sulla Trinacria in lenta risalita verso la Sardegna meridionale ed orientale, con possibile coinvolgimento a tratti della costa tirrenica. Un nucleo di forte instabilità, infatti, stazionerà sul mare dove provocherà intensi nubifragi: le coste siciliane, sarde e tirreniche in generale saranno a rischio temporali a causa del mare ancora caldo dopo l’Estate infinita. Poi dalla prossima settimana tutto cambierà con un calo delle temperature diffuso e piogge, inizialmente ancora sulle Isole Maggiori, poi tra martedì e mercoledì anche verso buona parte del Paese. Da agosto passeremo a novembre saltando due mesi: è il nuovo clima italiano dell’estate senza fine", ha aggiunto.