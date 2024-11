Christian Raimo sospeso, l'Usr Lazio: "Offesa che viola il principio del rispetto"

07 novembre 2024 a

Christian Raimo è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio. Il provvedimento disciplinare è stato preso dall’Ufficio scolastico regionale per le parole pronunciate dall'insegnante contro Giuseppe Valditara. Lo scrittore e insegnante, nel corso di un dibattito pubblico sulla scuola e dal palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra, si era scagliato contro il ministro dell’Istruzione additandolo come un "bersaglio debole" da colpire "come si fa con la Morte nera in Star Wars".

"Violato il codice etico". Raimo sanzionato: cosa aveva detto

"In merito alla recente sanzione inflitta al Prof. Christian Raimo a seguito di dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del Ministro Valditara che definiscono quest’ultimo ’cialtrone' e 'lurido' e che ’va colpito come la Morte Nera' non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un’offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile", ha dichiarato Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Usr Lazio. "Preme ricordare che il docente era stato già precedentemente oggetto di sanzione perché, in occasione di un suo intervento in una trasmissione televisiva, aveva affermato di incitare i giovani alla violenza", ha continuato.

Raimo violento? Cerno: "Ideologo di un partito che gira con il martello in borsa"

"L’offensività delle dichiarazioni - ha aggiunto Sabatini - assume un carattere di particolare gravità quando sono indirizzate a un rappresentante delle istituzioni. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che tali affermazioni sono state proferite da un docente. I docenti ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e dovrebbero rappresentare un esempio di comportamento etico e civile per gli studenti. Incoraggiare il rispetto e la tolleranza è parte integrante della loro missione educativa".