Rivarolo, schiaffi e sputi poi la coltellata dell'egiziano: l'aggressione choc al capotreno

In un cortocircuito tra cronaca, giustizia e politica nel giorno in cui i giudici sentenziano che l'Italia non può rimandare in Egitto i migranti irregolari perché "paese non sicuro", emergono i dettagli dell'aggressione ai danni del capotreno di 44 anni, Rosario Ventura, ferito con due coltellate sulla banchina della stazione di Rivarolo. È un 21enne di origini egiziane, Fares Kamel Salem Alshahhat, il giovane arrestato oggi dai carabinieri di Genova. Insieme a lui i militari del nucleo radiomobile hanno identificato anche una ragazza, minorenne, di origini straniere ma nata a Genova denunciata per aver partecipato al diverbio culminato nell’aggressione. Tutto è accaduto secondo le ricostruzioni a bordo di un treno regionale diretto da Genova a Busalla quando il 44enne capotreno ha chiesto ai due di esibire il biglietto. Al diniego dei due, che hanno rifiutato sprezzanti di pagare a bordo il dovuto, il capotreno ha fermato il convoglio per farli scendere e lì è scattata la lite.

Prima la minorenne ha aggredito l’uomo a schiaffi e calci, poi il 21enne ha estratto un coltello e colpito il controllore. Sul posto i militari che in breve tempo hanno rintracciato i due anche grazie alle testimonianze fornite dagli altri viaggiatori e li hanno portati in caserma, sentiti come i testimoni dell’episodio fino a questa sera. Il 21enne di origini egiziane lavora come barbiere e risulta regolare sul territorio; dovrà rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Ai carabinieri non hanno dato spiegazioni del gesto. Il controllore, portato in ospedale in codice rosso al Villa Scassi di Genova Sampierdarena, è stato medicato e poi dimesso con 15 giorni di prognosi.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri di Genova, intervenuti con il Nucleo Radiomobile alla stazione di Genova Rivarolo, la coppia alla richiesta di esibizione del biglietto, "con atteggiamento incurante, ha risposto che non avevano intenzione di pagarlo". Il treno quindi è stato fermato: la ragazza, una minorenne, ha quindi iniziato "ad inveire e sputare contro il capotreno. Stessa cosa avrebbe fatto il ragazzo di 21 anni nei confronti di una passeggera", riferiscono i militari. Una volta scesi dal treno, la ragazza ha colpito anche con un paio di schiaffi ed un calcio il capotreno. Poi, il compagno di lei gli ha sferrato una-due coltellate, all’altezza della scapola.