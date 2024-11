Prezzi benzina, i ribassi dei listini portano effetti positivi: le nuove medie alla pompa

04 novembre 2024 a

Scende la quotazione del gasolio, sale quella della benzina, mentre i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a calare sotto la spinta dei ribassi sui listini della scorsa settimana. Ed ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,758 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,764, pompe bianche 1,745), diesel self service a 1,637 euro/litro (-2, compagnie 1,643, pompe bianche 1,625). Benzina servito a 1,902 euro/litro (-3, compagnie 1,946, pompe bianche 1,815), diesel servito a 1,780 euro/litro (-3, compagnie 1,824, pompe bianche 1,695). Gpl servito a 0,724 euro/litro (invariato, compagnie 0,733, pompe bianche 0,713), metano servito a 1,361 euro/kg (+3, compagnie 1,372, pompe bianche 1,352), Gnl 1,267 euro/kg (+5, compagnie 1,277 euro/kg, pompe bianche 1,255 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,128), gasolio self service 1,751 euro/litro (servito 2,024), Gpl 0,861 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,334 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di giovedì: benzina a 493 euro per mille litri (+1 valore arrotondato), diesel a 530 euro per mille litri (+4 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1221,87 euro per mille litri, diesel a 1147,37 euro per mille litri.