Omicidio Sara Centelleghe, arrestato il vicino di casa 19enne. Giallo sul movente

Uccisa con numerose coltellate nel cuore della notte. Così è morta Sara Centelleghe, 19 anni da compiere a pochi giorni dalle prime ore di sabato 26 ottobre, quando è stata uccisa nella sua casa di Costa Volpino, in via Nazionale. Un delitto che ha sconvolto il piccolo paese della Bergamasca, al confine con la provincia di Brescia, e che ha portato all'arresto per omicidio volontario di un 19enne indiano vicino di casa della giovane. A lui i carabinieri del nucleo investigativo dei carabinieri Bergamo e di Clusone sono arrivati in poche ore al termine di serrate indagini, partite fin dalla prima chiamata al 112, arrivata all'1.18. Quando il personale sanitario è arrivato nell'appartamento, ha trovato Sara già in condizioni gravissime: a nulla sono valsi i tentativi di rianimare la giovane, troppo gravi le ferite da taglio e punta con cui è stata colpita. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini si sono subito rivolte nella cerchia delle conoscenze di Sara, giovane studentessa all’istituto Superiore Ivan Piana di Lovere, che viveva con la madre nell'appartamento di Costa Volpino: la donna non sarebbe stata in casa quella sera. Esclusa da subito l'ipotesi di una rapina andata male, i militari hanno anche escluso la pista familiare, concentrandosi sulla cerchia dei coetanei della vittima. In mattinata i militari hanno sequestrato e portato via numerosi oggetti da un appartamento della stessa palazzina in cui viveva la 18enne, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, ma da cui si accede dalla porta di ingresso posteriore. Sul pianerottolo e sulle scale che scendono dall'appartamento dell'omicidio le impronte insanguinate di un piede nudo. Se dell’assassino o di altra persona lo diranno le indagini dei carabinieri, coordinati dal procuratore Maurizio Romanelli che dovranno anche svelare il movente dell’omicidio.

In serata, Jashan Deep Kumar, il 19enne elettricista di origini indiane arrestato, «ha confessato». Lo ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. Il giovane «si trova in stato di arresto ed è provato. Alle 22.00 verrà portato in carcere» ha aggiunto. «Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip» ha poi concluso.