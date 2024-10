Ministero Cultura, ora Report mette nel mirino Giuli: "Dopo il servizio di domenica..."

24 ottobre 2024 a

a

a

Dopo il caso legato a Francesco Spano, l'ormai ex capo di gabinetto del Ministero della Cultura che ieri ha rassegnato le dimissioni, la trasmissione Report mette nel mirino il ministro Alessandro Giuli. La vicenda Spano "è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C’è un altro caso che riguarda il ministro Giuli", ha annunciato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il conduttore di

Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

La frustata di Scalfarotto: “Da Report morbosità omofoba sul caso Spano”

Il ministro sui servizi dedicati dalla trasmissione Rai a Spano aveva commentato: "L’apparenza inganna". Come risponde? "Lo dico anche io". L'ultima stoccata segue la sponda offerta dai conduttori: si dice che il titolare della Cultura non sia particolarmente amato anche da alcuni esponenti di FdI. "Dopo il servizio di domenica - ha detto Ranucci - forse chi non ama Giuli in Fratelli d’Italia lo amerà ancora meno".

I social della trasmissione hanno rilanciato lo spezzone di un servizio sugli incassi del Maxxi durante la guida di Giuli. Il ministro ha replicato che "non c'è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico". Insomma, dopo il caso Boccia-Sangiuliano riparte il tiro al MiC.