Verona, straniero aggredisce la polizia con il coltello: agente spara e lo uccide

20 ottobre 2024

Paura alla stazione di Porta Nuova a Verona, dove un uomo di origini straniere si è scagliato contro una pattuglia della polizia ferroviaria ed è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da un agente. Secondo quanto ricostruito, l'uomo rimasto ucciso sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell’ordine. Poi ha aggredito con un coltello i poliziotti che intanto stavano provando a identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l’uomo.

A quanto si apprende l’uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che stavano constatando un incidente automobilistico. Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove in stato di alterazione ha danneggiato dapprima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello scalo. Dopo essersi dileguato, l’uomo si è ripresentato intorno alle 7 alla stazione ferroviaria e qui è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che ha tentato di fermarlo per identificarlo. A quel punto l’uomo avrebbe aggredito gli agenti.