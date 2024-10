Maltempo, la sua auto travolta dalla piena: una vittima a Bologna. Le regioni in allerta

20 ottobre 2024 a

Il maltempo fa una vittima. È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di

Zocca, in provincia di Bologna, dopo che nella notte l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. In serata era stata decisa l'evacuazione della zona. Sono in corso le operazioni di recupero. Il maltempo continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. A Bologna esonda il torrente Ravone: mentre il sindaco e il comune avvertono i cittadini di non uscire di casa, in corso il Comitato Operativo di Protezione civile presso il Dipartimento per garantire il coordinamento degli interventi in tutte le zone interessate.

Una domenica caratterizzata da piogge e temporali su gran parte dell’Italia. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per varie zone di Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia. Allerta gialla in altre aree di queste cinque regioni e di altre otto: Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Trentino Alto Adige. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino della Protezione Civile:

- Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale. Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

- Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione: Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

- Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione: Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.