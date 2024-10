Maltempo Bologna, il pubblico del concerto di Umberto Tozzi trattenuto al palazzetto

20 ottobre 2024 a

Maltempo in Emilia-Romagna, gli spettatori del concerto di Umberto Tozzi trattenuti nel palazzetto per motivi di sicurezza. «In accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all’interno del Palasport per un paio di ore dopo il termine del concerto di Umberto Tozzi, in modo da non riversare traffico sulle strade difficilmente percorribili», annuncia, su Facebook, il sindaco di Casalecchio di Reno (Bologna), Matteo Ruggeri.

Il primo cittadino raccomanda la massima attenzione e di evitare gli spostamenti. A Casalecchio è chiuso il sottopasso di via Berlinguer, è allagata la via Bazzanese tra Casalecchio e Zola e il sottopasso al confine con Zola. In più c’è una frana in via Belvedere alta, con strada non percorribile e acqua e detriti in via da Vinci. Una situazone critica, con zone evacuate e una vittima, un uomo travolto dalla piena del torrente Zena a Botteghino di Zocca.