Surfista italiana trafitta da un pesce spada, la tragica fine di Giulia Manfrini

Trafitta al petto da un pesco spada mentre faceva surf nelle acque delle isole Mentawai, in Indonesia, poco distante da Sumatra. Una fine tragica quella di Giulia Manfrini, 36 anni, molto nota nella comunità dei surfisti anche per la sua attività social che riguardava anche gli sport invernali, altra sua grande passione. Il drammatico incidente è avvenuto venerdì 18 ottobre.

"Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut", ha dichiarato Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle Mentawai. Secondo quanto riporta la stampa locale, la 36enne piemontese Giulia Manfrini, che aveva fondato una agenzia di viaggi, dopo essere stata colpita è stata soccorsa da due persone che erano sul posto. Portata al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, per lei non c'è stato niente da fare.