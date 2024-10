Milano, ladro ucciso durante una rapina: arrestato il titolare del bar

17 ottobre 2024 a

a

a

Voleva rubare dei Gratta e Vinci Eros Di Ronza - questo il suo nome - 37 anni, morto stamani in zona Vigentino, a Milano, ucciso dal titolare del bar. Quel bar era stato già 'bersaglio', in passato di tre diverse rapine: il titolare, un cittadino cinese di 31 anni, ha reagito al tentativo di rapina, rincorrendo il ladro fuori dal locale. Secondo quando confermato, l'uomo ha colpito il 37enne, con precedenti per furto e rapina, con delle forbici, sulla parte alta del torace, con numerosi fendenti.

Simonetta Cesaroni, il documento che apre una nuova pista: chi c'era in via Poma

Secondo le prime ricostruzioni, per compiere la rapina, Di Ronza era arrivato intorno alle 5 in sella a un motorino rubato insieme con un complice, ancora ricercato. Il 37enne era entrato nel locale forzando la saracinesca e facendo scattare l’allarme. Il titolare del bar che vive al piano superiore è così sceso insieme ad altri familiari di origini cinesi, con in mano delle forbici, sorprendendo i due. Il contatto tra titolare e rapinatore è avvenuto dentro al bar ed è poi proseguito all’esterno. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il primo fendente con le forbici sia stato sferrato dentro il locale o per strada. Eros di Ronza è poi morto dissanguato sull’asfalto, lasciando a terra i biglietti ‘gratta e vinci’ che aveva tentato di rubare. Il 37enne era già stato arrestato il 7 settembre per resistenza e indagato il 3 ottobre per possesso d’armi. Aveva l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. A chiamare i soccorsi è stato invece lo stesso titolare del bar, un 31enne incensurato, poi portato in Questura per essere interrogato: l’uomo è stato arrestato, con un conoscente, per omicidio volontario.