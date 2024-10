Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni con soli 3 euro: ecco dove

15 ottobre 2024 a

Una schedina del valore di 3 euro ha permesso a una persona di centrare il "6" nell'estrazione del Superenalotto di oggi e di vincere quasi 90 milioni (per la precisione 89.221.270). È successo in una tabaccheria a Riva del Garda. La combinazione fortunata è: 1-23-44-45-47-60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17.700.000 euro. Si tratta della seconda vincita con punti sei del 2024. Con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.