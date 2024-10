Meteo, le previsioni di Sottocorona. Torna il caldo? Cosa succede nel weekend

12 ottobre 2024 a

Scompaiono gradualmente le piogge residue mentre si attende un rialzo delle temperature. A delineare la situazione meteo di sabato 12 ottobre e dei giorni seguenti è Paolo Sottocorona, che ha presentato le sue previsioni del tempo a Omnibus su La7. Deboli e isolate precipitazioni sono attese soltanto sull'alto Piemonte, sulla Liguria e in parte anche la Valle d'Aosta, per il resto cieli sgombri e tuttalpiù coperti.

Domenica 13 ottobre aumentano le schiarite al centro e al sud, e si fanno più ampie anche al nord specialmente in pianura. "Una giornate assolutamente tranquille dal punto di vista meteorologico", spiega l'esperto di La7 che per la giornata di lunedì 14 ottobre vede la stessa tendenza, solo qualche velatura del cielo e qualche debole pioggia. "Sono giornate d'autunno ma ci sono anche delle belle schiarite", commenta l'esperto. Ma insieme ai cieli sereni tornerà anche il caldo? "Le minime di questa mattina sono scese, ma con un po' di pazienza torneranno a risalire - spiega Sottocorona - e sono soprattutto scese anche al sud, dove invece c'erano state settimane di temperature molto elevate". La tendenza delle temperature come detto è a salire, e potrebbe mantenersi anche nel corso della settimana.