Prezzi benzina, balzo dei costi alla pompa dopo il deciso rialzo

07 ottobre 2024 a

a

a

Nuovo deciso rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati, balzo dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,739 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,745, pompe bianche 1,728), diesel self service a 1,623 euro/litro (+7, compagnie 1,629, pompe bianche 1,611). Benzina servito a 1,882 euro/litro (+5, compagnie 1,925, pompe bianche 1,799), diesel servito a 1,766 euro/litro (+6, compagnie 1,808, pompe bianche 1,682). Gpl servito a 0,719 euro/litro (+1, compagnie 0,729, pompe bianche 0,707), metano servito a 1,354 euro/kg (-1, compagnie 1,364, pompe bianche 1,346), Gnl 1,265 euro/kg (-9, compagnie 1,275 euro/kg, pompe bianche 1,258 euro/kg).

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 7 ottobre

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,842 euro/litro (servito 2,110), gasolio self service 1,740 euro/litro (servito 2,012), Gpl 0,862 euro/litro, metano 1,460 euro/kg, Gnl 1,334 euro/kg.