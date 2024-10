Sparatoria a Crotone, poliziotto uccide un uomo e viene aggredito: è grave

07 ottobre 2024 a

a

a

Sparatoria a Crotone nel popolare quartiere di Lampanaro, nella periferia meridionale del capoluogo calabrese, con un morto - Francesco Chimirri, 44enne residente a Crotone, pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto - e un poliziotto ferito in modo serio. I fatti sono avvenuti intorno alle 15,30 di lunedì 7 ottobre. La vittima - molto nota in città anche per la sua attività sui social - è arrivata già senza vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando.

Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica della sparatoria. L’unica certezza finora emersa è che nella sparatoria è rimasto ferito in modo serio anche un poliziotto, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo della sparatoria mentre non sarebbe stata ancora trovata l’altra pistola. Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e soccorritori, le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone. Secondo quanto trapela, l'agente poi rimasto ferito stava inseguendo in auto Chimirri - che era con il padre - per motivi ancora da chiarire. Al termine dell'inseguimento, a Crotone, ci sarebbe stata la colluttazione con il poliziotto che avrebbe sparato. Secondo quanto riportato dal sito Lacnews24 l'agente è stato poi aggredito da alcune persone che lo hanno colpito con calci e pugni e con un bastone, tanto da provocare il ricovero in ospedale.