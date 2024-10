Meteo, Sottocorona indica la data: "Salto brusco". Cosa arriva sull'Italia

06 ottobre 2024 a

Una domenica 6 ottobre caratterizzata dalla stabilità in buona parte dell'Italia, ma le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un drastico cambio di rotta. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nel corso della puntata di Omnibus spiega che oggi solo quale "pioggia residua e molto debole" al nord, in particolare in Liguria e sul versante adriatico, spicca su un quadro generale di "tempo sostanzialmente stabile".

Tuttavia, al di là del confine tra Francia e Svizzera compaiono delle piogge più consistenti, che a partire da lunedì 7 ottobre diventano fenomeni intensi che si faranno sentire soprattutto in Liguria. Il "salto brusco" del meteo è quello di martedì 8 ottobre quando l’Italia sarà interessata da un "peggioramento marcato che comincia dal nord ovest e poi arriva a prendere anche le regioni del centro e il nordest, lasciando al di fuori solo proprio la parte più esterna e meridionale della penisola", spiega il meteorologo.

Cosa ci aspetta? "Va ancora confermato, ma il salto è veramente veloce", afferma Sottocorona che mostra una mappa caratterizzata da ampie zone "colorate" in tutto il centronord che definiscono le zone che in base alle previsioni saranno più colpite dalle precipitazioni. Dal punto di vista delle temperature, le minime sono scese ulteriormente con i valori più bassi che vanno anche sui 10 gradi.