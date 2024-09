Meteo, peggioramento drastico. Sottocorona: "Situazione da allerta"

30 settembre 2024 a

a

a

Un graduale peggioramento meteo che fa suonare l'allerta in diverse zone d'Italia. Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, presenta le previsioni del tempo di lunedì 30 settembre e dei giorni a venire su Omnibus e spiega che il calo delle temperature nelle ultime ore è stato evidente. Sul fronte delle precipitazioni, oggi in pratica non succede granché, solo qualche debole pioggia nelle pianure del nord e nelle zone alpine e prealpine, fino alla Liguria.

Giuliacci: i giorni del freddo e della pioggia: l'autunno parte in quarta

Martedì 1 ottobre, invece, "cambia qualcosa" da momento che avremo "piogge moderate che prendono l'alta Toscana, la Liguria e molte altre zone del Nord sul confine occidentale", spiega Sottocorona, "e su Piemonte e Valle d'Aosta anche qualche fenomeno intenso c'è". Mercoledì 2 ottobre "il peggioramento prende di nuovo in maniera molto marcata gran parte del nord", spiega il meteorologo che mette in guardia sul maltempo in arrivo sulle regioni di nordest dove sono attesi "fenomeni intensissimi, sicuramente da allerta". Piogge moderate al centro, più critica la situazione nel basso Lazio, precipitazioni anche più a sud.