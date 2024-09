Maria Campai, la 42enne scomparsa è stata strangolata: "Fermato un 17enne"

Sullo stesso argomento: Svolta sulla data della morte di Liliana Resinovich: la perizia ribalta tutto

27 settembre 2024 a

a

a

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato in relazione all'omicidio di Maria Campai, la 42enne di nazionalità romana trovata morta nel giardino di una villetta a Viadana, in provincia di Mantova. Al momento del ritrovamento del cadavere era scomparsa da giorni e del suo caso si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto?.

Parma, l'avvocato della ragazza spiazza tutti: "In questa storia manca qualche pezzo"

Secondo quanto trapela, la donna era arrivata in paese da Parma accompagnata dalla sorella per incontrare il giovane conosciuto online. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto un incontro intimo e poi il 17enne l'avrebbe uccisa strangolandola o colpendola alla testa con violenza. Ancora non chiaro il movente del delitto. Successivamente avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato nella villetta abbandonata.

Un testimone scomparso e il colpo di scena sulla vera identità del killer: i misteri della morte di Diabolik

Campai viveva a Parma con la sorella, dopo la separazione dal marito. Ad accompagnarla a Viadan, riporta la Gazzetta di Mantova, sarebbe stata lei. L'ha lasciata a Viadana con l'accordo che lei gli avrebbe telefonato per andarla a riprendere. Chiamata che non è mai arrivata, e il giorno successivo è scattato l'allarme per la scomparsa. Poi ha riconosciuto il ragazzo, di Viadana, nei giorni successivi mentre consegnava volantini sulla scomparsa della sorella. Il 17enne, su cui sono in corso verifiche, è stato accompagnato assieme al padre, nella caserma dei carabinieri per essere interrogato.