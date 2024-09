Prezzi benzina, immediata inversione di tendenza sulle quotazioni. L'effetto per le medie

26 settembre 2024 a

Tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continua la lenta discesa delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,742 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,746, pompe bianche 1,734), diesel self service a 1,625 euro/litro (-1, compagnie 1,629, pompe bianche 1,616). Benzina servito a 1,888 euro/litro (-1, compagnie 1,929, pompe bianche 1,805), diesel servito a 1,770 euro/litro (-1, compagnie 1,812, pompe bianche 1,686). Gpl servito a 0,717 euro/litro (invariato, compagnie 0,726, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,355 euro/kg (+2, compagnie 1,365, pompe bianche 1,347), Gnl 1,292 euro/kg (-2, compagnie 1,286 euro/kg, pompe bianche 1,297 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,844 euro/litro (servito 2,113), gasolio self service 1,741 euro/litro (servito 2,016), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,465 euro/kg, Gnl 1,337 euro/kg.