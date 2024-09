Sport, i colpi in testa provocano danni al sistema neurologico: lo studio choc

23 settembre 2024 a

I colpi presi durante le competizioni sportive agonistiche, come gli schiaffi, provocano danni visibili al sistema neurologico, come segni di commozione cerebrale. Lo rivela uno studio della University of Pittsburgh School of Medicine, riportato su ’Jama Surgery’. Si tratta del primo studio accademico a fornire una valutazione quantificabile dei possibili pericoli associati all’attività sportiva, e i risultati offrono un punto di partenza per le conversazioni sulle normative necessarie a garantire la salute e il benessere a lungo termine dei partecipanti. «La lotta può essere divertente da guardare come spettatore profano, ma, come professionisti medici, abbiamo trovato alcuni aspetti delle competizioni piuttosto preoccupanti», ha detto Raj Swaroop Lavadi, ricercatore post-dottorato presso il dipartimento di neurochirurgia di Pitt e autore principale dello studio. «Il nostro obiettivo finale è quello di rendere tutti gli sport professionistici più sicuri per la salute neurologica degli atleti - ha continuato Lavadi - è davvero difficile vietare uno sport, ma è possibile sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni associati. Ci ha incuriosito la prospettiva di applicare l’analisi video per identificare i segni di commozione cerebrale in una competizione che non è stata studiata in precedenza».

La lotta a colpi di schiaffi, un’attività in gran parte clandestina, sta rapidamente guadagnando popolarità, accumulando un pubblico online di milioni di persone. I concorrenti, separati da un podio all’altezza della vita, si trovano l’uno di fronte all’altro e a turno sferrano colpi a mano aperta sul viso dell’avversario. Secondo le regole ufficiali, gli avversari hanno pochi istanti per riprendersi e il combattimento continua finchè uno dei partecipanti non viene messo al tappeto o finché i giudici non decidono il vincitore. La comunità medica ha espresso serie preoccupazioni circa i potenziali pericoli per i partecipanti derivanti da lesioni alla testa e traumi cerebrali, ma, fino ad ora, nessuno studio sottoposto a revisione paritaria ha cercato di registrare e quantificare i rischi. Per valutare quanto possa essere pericolosa la lotta a schiaffi a livello professionale, esaminatori qualificati hanno guardato video di gare di lotta a schiaffi e analizzato 333 schiaffi e hanno registrato segni visibili di commozione cerebrale, che vanno dalla diminuzione della consapevolezza dell’ambiente alla completa perdita di reattività, e hanno analizzato la frequenza con cui questi eventi si sono verificati.

Secondo l’analisi, più della metà delle sequenze di schiaffi ha portato i partecipanti a mostrare segni visibili di commozione cerebrale. Al termine degli incontri, quasi il 40% delle sequenze ha dato luogo a segni di scarsa coordinazione motoria, circa un terzo delle sequenze ha visto i partecipanti con uno sguardo vacuo e vuoto e un quarto delle sequenze ha visto i partecipanti lenti a rialzarsi dopo essere stati abbattuti da un colpo. Quasi l’80% dei lottatori ha mostrato un segno visibile di commozione cerebrale almeno una volta durante la serie di incontri. I risultati dipingono un quadro preoccupante per il benessere a lungo termine dei partecipanti. «Clinicamente, la commozione cerebrale può manifestarsi in modi diversi, ma ognuno di essi può comportare disabilità a breve o a lungo termine e disagio socioeconomico - ha dichiarato Nitin Agarwal, professore associato di neurochirurgia al Pitt e autore senior dello studio - come medico con un passato nelle arti marziali e appassionato di sport da combattimento, resto preoccupato per la frequenza dei segni evidenti di commozione cerebrale tra i lottatori di schiaffi». Il gruppo di ricerca sta ora lavorando per misurare e analizzare l’impatto fisico di uno schiaffo medio utilizzando boccagli simili a quelli usati dai giocatori di football professionisti. Questi risultati, combinati con i dati aggregati dell’analisi video, aiuteranno a informare i partecipanti, gli ufficiali di gara e i medici a bordo ring, fornendo anche un punto di partenza per migliorare le norme di sicurezza in futuro. Il tema è da tempo oggetto di progetti di ricerca nel mondo del calcio, con la Uefa che aveva finanziato lo studio delle 'Concussioni causate da traumi alla testa nei bambini e nei giovani calciatori/calciatrici'.