Spezzano di Fiorano, la confessione in diretta da Merlino: “Ho ucciso io mia madre”

Una donna di 80 anni è stata trovata morta a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, nel pomeriggio di domenica. Modena Today ha riportato subito che sul posto erano intervenuti i carabinieri per gli accertamenti: da subito si è cercato il figlio, di 50 anni che viveva con lei e che era irreperibile. L’anziana di 80 anni è stata trovata strangolata ieri nel suo letto a Spezzano di Fiorano dove viveva in una palazzina di tre piani in piazza delle Rose. L’uomo viveva con la madre da circa 15 anni e di lui si erano perse le tracce: le indagini dei carabinieri si sono subito indirizzate in quella direzione. Il cadavere è stato scoperto dalla figlia della donna, che andava a trovarla nei week end. I segni sul corpo della donna hanno subito fatto ipotizzare una morte violenta. A due giorni di distanza è arrivato l’incredibile colpo di scena: il figlio della donna uccisa ha confessato il delitto in diretta durante la puntata del 23 settembre di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

“Si l’ho uccisa io. Non l’avevo ancora confessato. Non so cosa mi sia passato per la testa, non ce la facevo più. Forse è meglio chiamare i carabinieri, mi ero allontanato così… Aveva demenza ed Alzheimer e a volte diceva cose… Non ce la facevo più. Non so perché l’ho fatto”, le parole dell’uomo davanti ai microfoni dei giornalisti, che si erano recati sotto casa dei due per dei servizi sul caso.