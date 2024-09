Neonati sepolti, la siepe, la vacanza e le intercettazioni telefoniche: cosa non torna

22 settembre 2024 a

Sono ancora molti i punti oscuri del caso di Chiara Petrolini, la ragazza di 21 anni di Traversetolo (Parma) che ha partorito da sola due neonati e li ha seppelliti nel giardino di casa. Giuseppe Brindisi ha aperto così l'ultima puntata di Zona bianca, il talk-show di politica e di attualità di Rete 4. La giovane, ora ai domiciliari, ha davvero agito senza il sostegno di altre persone? È possibile che nessuno si sia accorto delle gravidanze? A questi e ad altri interrogativi si spera di trovare risposta con l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del tribunale di Parma. L'inviata del programma, Ilaria Dalle Palle, ha aggiornato il conduttore e gli ospiti in studio con le ultime novità emerse. "Il vicino di casa di questa villetta aveva chiesto, qualche giorno prima che i signori partissero per l'America, se fosse possibile abbassare un po' la siepe", ha rivelato l'inviata in diretta.

Il sangue nel bagno e la reazione del padre di Chiara. Cosa emerge dalle indagini

Il padre di Chiara Petrolini, stando a quanto si apprende, avrebbe però prima "usato la scusa di un'ernia" e poi, quando il vicino si è proposto per procedere, si sarebbe "arrabbiato, rispondendo 'Deve rimanere così alta'". Ma non è solo questo l'elemento che non torna nella ricostruzione dei fatti offerta finora. Pare infatti che, quando gli investigatori hanno chiamato i genitori in America dicendo che avevano trovato all'interno del giardino un neonato sotterrato, "hanno deciso anche loro di continuare la vacanza e rientrare in Italia solo il 19 agosto". C'è, poi, "un'altra bugia della ragazza", ha detto Ilaria Dalle Palle. "Lei dice che non voleva dirlo ai genitori, ma dalle intercettazioni telefoniche sembra che i genitori non abbiano sgridato la ragazza ma erano stupiti. È il padre a dire 'A me sarebbe piaciuto diventare nonno'", ha concluso l'inviata.