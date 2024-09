Meteo, "colpo di coda estivo". Giuliacci: quando e dove torna il caldo

20 settembre 2024 a

Cosa ci aspetta dopo l'ondata di maltempo che ha travolto il centro nord colpendo duramente l'Emilia-Romagna e le Marche? A fornire le previsioni meteo per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che presenta anche le tendenze per la fine del mese. Se la situazione "andrà fortunatamente migliorando" nei prossimi giorni, "nell'ultima parte del mese non si possono escludere sorprese in senso opposto, con qualche scampolo di tempo estivo", afferma l'esperto sul sito MeteoGiuliacci . La domanda a questo punto è: torna il caldo intenso?

Si va verso il miglioramento del tempo ma resta l'allerta rossa

Giuliacci fa sapere che i modelli meteo stanno delineando uno scenario preciso per la fine settembre. Per i prossimi giorni sono escluse sorprese "roventi", anzi il tempo potrebbe essere ancora perturbato, almeno tra il 23 e il 25 settempre quando le piogge potrebbero tornare a bagnare ampie zone. Ma nella seconda parte della prossima settimana "è attesa una decisa rimonta dell'alta pressione e quindi anche una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato". Non solo. Avremo un "sensibile rialzo termico" ovunque tranne al nord dove le temperature saliranno, ma moderatamente. Un "colpo di coda dell'estate" che si concretizzerà in una "fiammata" non intensa ma evidente, concentrata tra il 27 e il 30 di settembre. Giuliacci fornisce qualche esempio di quello che ci aspetta: in Puglia, Calabria e Sicilia saranno possibili picchi fino a 31-32 gradi. Quanto durerà? Poco, l'alta pressione è destinata ad allontanarsi già nei primi giorni di ottobre.