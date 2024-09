Meteo, Giuliacci: "Una breve tregua e poi...". Con il maltempo non è finita

19 settembre 2024 a

Mezza Italia è alle prese con il maltempo che ha colpito in modo drammatico in Emilia-Romagna ma anche nelle Marche. Cosa dicono le previsioni meteo dei prossimi giorni? Ebbene, il vortice di bassa pressione alla base della perturbazione è destinato a lasciare spazio a un miglioramento del tempo nelle prossime ore. Per il colonnello Mario Giuliacci, infatti, la situazione migliorerà "già nel corso della giornata di venerdì 20 settembre" con più sole, poche piogge e temperature gradevoli. Tuttavia, spiega l'esperto su MeteoGiuliacci , "la tregua non durerà a lungo" perché dopo un weekend tranquillo dal punto di vista meteorologico nei primi giorni della prossima settimana "arriverà sull'Italia un'altra perturbazione, questa volta proveniente dall'Atlantico".

Lunedì 23 settembre le regioni interessate dal peggioramento saranno in particolare quelle del centro e del nord. Martedì 24 settembre il maltempo si estenderà su buona parte della Penisola. "Le piogge più intense e insistenti si concentreranno sul versante tirrenico del Paese, lasciando fortunatamente meno esposte le regioni adriatiche, dove nelle ultime ore la pioggia ha causato devastanti allagamenti", spiega Giuliacci.