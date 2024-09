Prezzi benzina, immediata inversione di tendenza: dopo i rialzi riecco i minimi

16 settembre 2024 a

È stato un fuoco di paglia il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato giovedì. In chiusura di settimana i prezzi hanno infatti ripreso a scendere, come quelli dei carburanti alla pompa. La benzina arriva così al livello più basso da quando è stata reintrodotta l’accisa piena, il primo gennaio 2023. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,758 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,762, pompe bianche 1,748), diesel self service a 1,639 euro/litro (-6, compagnie 1,643, pompe bianche 1,630). Benzina servito a 1,902 euro/litro (-8, compagnie 1,945, pompe bianche 1,819), diesel servito a 1,784 euro/litro (-6, compagnie 1,826, pompe bianche 1,701). Gpl servito a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,726, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,354 euro/kg (+1, compagnie 1,363, pompe bianche 1,347), Gnl 1,290 euro/kg (+2, compagnie 1,281 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,857 euro/litro (servito 2,127), gasolio self service 1,757 euro/litro (servito 2,032), Gpl 0,858 euro/litro, metano 1,454 euro/kg, Gnl 1,337 euro/kg.