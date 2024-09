Scomparsa con la figlia di 3 anni, trovata lettera di addio: l'auto vuota vicino a un ponte

14 settembre 2024 a

Doppia tragedia in Veneto: una donna di 45 anni - S. R. le sue iniziali - residente a Miane (Treviso) ha lasciato sul tavolo di casa una lettera di cinque pagine, nella quale annuncia l’intenzione di volersi uccidere. Poi è scomparsa da casa assieme alla figlia di 3 anni. La donna ha lasciato a casa cellulare e portafoglio con i documenti. A trovare i fogli il compagno della donna che ha subito allertato la polizia che ha avviato ricerche. Sembra che la donna da tempo vivesse in una situazione di disagio psicologico, accentuata dal fatto che in corso ci sarebbe la separazione con il compagno.

A far temere il peggio è anche il ritrovamento dell’auto della donna vicino a un ponte. "La vettura è stata ritrovata a Covolo (Tv). Nessuno a bordo, pertanto le ricerche di madre e figlia si concentrano in zona", ha confermato l’assessore regionale veneto Gianpaolo Bottacin attraverso un post su Facebook.