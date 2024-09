Prezzi benzina, altro ritocco all'ingiù. Diesel mai così in basso da oltre un anno

06 settembre 2024 a

In un mercato che registra ancora in lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati, si conferma il deciso ribasso dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il prezzo del gasolio self service - segnala la Staffetta Quotidiana - ha raggiunto in media nazionale il livello di maggio 2023. Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese vedono la benzina self service a 1,788 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,792, pompe bianche 1,780), diesel self service a 1,664 euro/litro (-3, compagnie 1,667, pompe bianche 1,656). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,720 e 0,746 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,327 a 1,409 euro/kg (no logo 1,346).

Nel frattempo proprio su un tema strettamente legato, quello dei divieti sulla mobilità, è arrivato un comunicato della Lega di Matteo Salvini: «La Lega è pronta a chiedere la revoca del bando dei motori benzina e diesel dal 2035. Lo stop alla loro produzione sta già creando gravissimi danni all’economia europea senza alcuna certezza di ottenere miglioramenti significativi dal punto di vista ambientale. Non a caso la revoca del bando è tema di dibattito anche in Germania. La Lega - si legge ella nota - è pronta a presentare un documento per impegnare Parlamento e governo italiano, e analoga iniziativa sarà fatta in Europa per impegnare la Commissione».