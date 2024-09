Maltempo, il ciclone investe mezza Italia: crolla un ponte nel Torinese

05 settembre 2024 a

Mezza Italia nella morsa del maltempo. La perturbazione che durante la notte ha scaricato ingenti quantità di precipitazioni soprattutto sulle valli del Torinese - in particolare in val Chisone - e del Cuneese, muove verso nordest e le province del Piemonte settentrionale. Si segnalano sulle Prealpi biellesi accumuli locali di pioggia intorno i 100 mm, nelle zone limitrofe di Alpi e Prealpi si arriva a 40-60 mm. La provincia di Novara è stata in parziale ombra pluviometrica per tutta la notte: mediamente sono caduti dai 10 ai 30mm di poggia, ma secondo le previsioni nelle prossime ore sono attese forti precipitazioni, che si potranno presentare a fasi alterne in base alla rigenerazione dei fenomeni. Pioggia anche sul Verbano Cusio Ossola.

Le forti piogge che hanno colpito il Piemonte da ieri sera hanno provocato il crollo di un ponte a Mattie, nel Torinese, in località Combe. Sono circa 30 le persone isolate. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 4 per far fronte ai numerosi danni causati dall’ondata di maltempo. In Liguria frane e disagi, soprattutto nelle province di Savona e Imperia dove si sono registrate numerose chiusure di strade. L'esondazione di diversi corsi d'acqua ha causato anche evacuazioni.