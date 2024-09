Meteo, Sottocorona avverte: "Si sta preparando". Il peggioramento da "massima allerta"

04 settembre 2024 a

Temporali e instabilità caratterizzano il meteo di questi primi giorni di settembre. A fornire le previsioni del tempo durante la puntata di di mercoledì 4 settembre di Omnibus è l’esperto di La7, Paolo Sottocorona, che osserva come oggi la giornata inizi con temporali sulle zone costiere che con il passare delle ore si spostano nelle zone interne. Infatti "la temperatura del mare è alla base di tutta questa fortissima instabilità", spiega il meteorologo. Le mappe mostrano precipitazioni sulle regioni nord occidentali. Sulle zone del centro e del sud qualche pioggia, "ma niente di comparabile con quello che è successo ieri, anche qui a Roma e nelle zone vicine", dove si è scatenato un violento nubifragio.

Insomma, oggi ci aspettano fenomeni tutto sommato isolati su porzioni di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Ma non finisce qui. "Sulla Francia si sta preparando quello che arriverà probabilmente nella giornata di domani", giovedì 5 settembre, "quando il peggioramento sarà esteso a tutto il nord", spiega Sottocorona. Il meteorologo di La7 avverte: il peggioramento "sarà fortissimo, una situazione sicuramente critica e da massima allerta". Tutto il nord è interessato dalla perturbazione, mentre sulle zone centrali sono attese piogge moderate e al sud fenomeni isolati in Calabria, Sicilia e parte della Puglia, sul Gargano. Situazione che dovrebbe calmarsi venerdì 6 settembre dove resterà qualche fenomeno nel nordest, Lombardia, in parte nel Piemonte e fenomeni isolati al sud.