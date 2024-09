Triplice omicidio Paderno Dugnano, indagato il figlio: cos'è successo la sera prima

01 settembre 2024 a

Paderno Dugnano, Il ragazzo di 17 anni che ha chiamato il 112 dicendo di avere ucciso il padre e che erano morti anche la madre e il fratellino viene sentito in caserma a Paderno Dugnano nelle vesti di indagato per omicidio. A occuparsi del caso sono sia la Procura dei Minori di Milano che la Procura di Monza.

Strage familiare nel Milanese: 17enne confessa l'omicidio del padre. Ma è giallo

Nella villetta di Paderno Dugnano in cui sono stati trovati morti padre, madre e figlio di 12 anni era stato festeggiato il compleanno dell’uomo di 51 anni. Una festa a cui avrebbero preso parte anche alcuni parenti, oltre al figlio superstite, di 17 anni, il primo a dare l’allarme al 118 dicendo di aver ucciso il padre. Il ragazzo - a quanto risulta - dopo la festa era rimasto in casa. Sarebbe stato il ragazzino di 12 anni il primo a essere accoltellato nella casa di Paderno Dugnano, teatro di un triplice omicidio. Dopo sarebbero stati accoltellati i genitori, in un ordine ancora da stabilire.