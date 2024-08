Omicidio Sharon Verzeni, “gravi indizi di colpevolezza”. Colpo di scena, c'è un fermo

Rita Cavallaro 30 agosto 2024 a

Svolta nel delitto di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola il 30 luglio scorso. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, hanno individuato, al termine di complesse e laboriose indagini, il sospettato del delitto. Si tratta dell’uomo che fuggiva a tutta velocità con la bicicletta contromano. L’arrestato è un trentunenne italiano, disoccupato, alla cui identità gli inquirenti sono risaliti grazie ai sistemi di video sorveglianza del comune di Terno d’Isola.

Le ininterrotte investigazioni successive, con i filmati passati al setaccio e l’audizione delle altre persone riprese dalle telecamere in prossimità della scena del crimine, hanno permesso agli inquirenti di raccogliere, a carico del ciclista, elementi probatori tali da appurare che sarebbe proprio lui il presunto autore dell’omicidio in argomento. I gravi indizi di colpevolezza hanno convinto il pm a emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga. I dettagli sul movente e sulla fatale aggressione a Sharon, massacrata con quattro coltellate, saranno rivelati in una conferenza stampa che si terrà alle 12.