Torre Eurosky, bollette non pagate e guai: vip senza aria condizionata e acqua calda

Niente aria condizionata e niente acqua calda per l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, la cantante Laura Pausini e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Questa è la situazione che i facoltosi proprietari degli appartamenti della torre Eurosky, il grattacielo dei vip situato in una delle zone residenziali più belle di Roma, devono fronteggiare. Il motivo? Da anni, secondo quanto riferito da Ecogena, la società di Acea che fornisce i servizi di climatizzazione nell’edificio, l'amministrazione condominiale avrebbe smesso di pagare le bollette, accumulando debiti per quasi 1,2 milioni di euro. La questione è finita in tribunale e i giudici hanno deciso di procedere con il pignoramento del conto corrente intestato al condominio.

Ma facciamo un passo indietro. Alla base della controversia tra l'amministrazione condominiale e la società Ecogena ci sarebbe una cattiva gestione condominiale. I primi problemi, stando a quanto di apprende, sarebbero emersi nell'aprile del 2021. Durante un'assemblea dei condomini, l'amministratrice della torre Eurosky avrebbe chiesto e poi ottenuto l'approvazione di un piano di rientro di fatture rimaste in sospeso con Ecogena per oltre 500mila euro. A distanza di un anno, la situazione è peggiorata in maniera netta: altre bollette non sono state pagate e il debito è aumentato vertiginosamente. L'amministrazione condominiale ha chiesto allora il pagamento di altre quote, che però non sono state versate.

La società Ecogena ha allora deciso di passare all'azione. Dopo aver chiesto (e ottenuto) al tribunale di Roma il pignoramento del conto corrente condominiale, ha sospeso la fornitura dei servizi di climatizzazione nelle ore della notte a tutti i condomini del grattacielo. Totti, Pausini e Paltrinieri, e con loro tutti gli altri abitanti dell'edificio, sono così stati costretti a sopportare il disagio. Ma non è tutto. Ecogena ha deciso anche di sospendere "l'erogazione dell'acqua calda e sanitaria e di raffrescamento", scrive Today.