Prezzi benzina, ribassi senza sosta: fino a quanto arrivano le medie dei carburanti

29 agosto 2024 a

a

a

Con le quotazioni internazionali dei raffinati in discesa, il quadro sulla rete carburanti italiana continua a mostrare segnali di ribassi. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel evidenziano infatti ancora piccoli assestamenti all’ingiù. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,806 euro/litro (1,808 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,789 e 1,825 euro/litro (no logo 1,799). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,681 euro/litro (rispetto a 1,683), con i diversi marchi tra 1,664 e 1,699 euro/litro (no logo 1,675).

Uno spacciatore marocchino dietro la morte di Sharon? Parla il testimone chiave

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,953 euro/litro (1,954 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,881 e 2,032 euro/litro (no logo 1,859). La media del diesel servito è 1,828 euro/litro (contro 1,830), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,759 e 1,906 euro/litro (no logo 1,735). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,745 euro/litro (no logo 0,707). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,328 a 1,402 euro/kg (no logo 1,338).