Meteo, quando arrivano i temporali? Sottocorona avvisa sulla "macchia bianca"

26 agosto 2024

L'estate sta finendo? All'orizzonte si intravedono i primi cambiamenti di scenario. "Questa macchia bianca di nuvole intense indica lo spostamento di precipitazioni anche di una certa consistenza", ha esordito indicando la mappa Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus è tornato a diffondere le ultime previsioni meteo. Che vuol dire? Che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi bisogna attendere "una zona isolata di fenomeni anche intensi in tutto il Nord-Ovest. Non dovrebbe arrivare sul Friuli Venezia Giulia, ma qualcosa sulle zone alpine e prealpine avviene così come anche in pianura". Il motivo va cercato in un' "infiltrazione di aria instabile che si attiva soprattutto nel pomeriggio", ha spiegato.

Chi deve prepararsi a "temporali e grandine". Le ultime previsioni

Al Centro e al Sud, così come accade ormai da giorni, non ci sono grandi novità, ma nel pomeriggio tra Sicilia e Calabria il segno di "qualche rovescio o temporale" c'è. Assaggio, questo, di quello che succederà domani. "Questa instabilità sarà ben presente sulle zone interne del Centro e sul versante tirrenico. Molto in Sicilia e in Calabria con fenomeni intensi, che si formano sul posto", ha continuato l'esperto. Mercoledì ancora fenomeni nelle zone interne del Centro. "Poco o nulla al Nord", ha specificato. Al Sud, invece, "qualcosa arriva". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "stazionarie", ha ribadito il meteorologo.