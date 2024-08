Meteo, le previsioni di Sottocorona: quando il "cambio di scenario"

24 agosto 2024 a

Alta pressione sull'Europa centro-meridionale, una depressione sul nord del continente che potrebbe arrivare sul Mediterraneo: questa la situazione meteo fotografata sabato 24 agosto nelle previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per La7. Un "cambio di scenario" che potrebbe verificarsi a partire da martedì 27 agosto, ma si attendono conferme nei prossimi giorni.

Le previsioni per oggi: a nord bel tempo ovunque, con solo qualche nube in più nel corso della giornata in montagna. Qualche breve e isolato rovescio temporale soprattutto tra Lombardia e Piemonte nel pomeriggio. Al centro sereno poco nuvoloso, con qualche addensamento sulle zone interne e i rilievi. Al sud "debole instabilità" tra Basilicata Calabria e Nord Sicilia, mentre le temperature restano piuttosto elevate e "il caldo si fa comunque sentire su molte zone", con valori massimi previsti con punte di 34-35 gradi e oltre i 36 specialmente tra Puglia e Basilicata e pianura padana interna orientale.

Domenica 25 agosto "qualche rovescio e temporale in più al nord sulle Alpi e anche sulle Prealpi", informano le previsioni del Tg La7, mentre al centro sarà sereno o poco nuvoloso, con "qualche nube in più in Toscana e i soliti addensamenti pomeridiani sui rilievi". Al sud bel tempo in prevalenza nel pomeriggio possibili isolati fenomeni in montagna su Basilicata Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno in aumento tra Abruzzo e Puglia, in diminuzione tra Toscana, Umbria e Marche.

Per lunedì 26 agosto la tendenza vede una maggiore instabilità sulle Alpi con "rovesci e temporali localmente forti verso le pianure in serata". Al centro sereno poco nuvoloso con qualche velatura nel pomeriggio, al sud tempo prevalentemente soleggiato ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi locali rovesci o temporali tra Campania e Basilicata e alta Calabria.