Bayesian, recuperato il corpo di Hannah Lynch. Gli amici: "La stella luminosa"

L’ultimo disperso è stato recuperato dagli speleo-sub dei vigili del fuoco. Si tratta di Hannah Lynch, figlia diciottenne di Mike Lynch. Il suo corpo è stato portato a terra, a Porticello. Definitivo dunque il drammatico bilancio del naufragio del Bayesian, avvenuto all’alba di lunedì, a mezzo miglio dalla costa: 7 morti e 15 sopravvissuti e tra questi 9 membri dell’equipaggio su 10 e sei passeggeri su 12. Ieri era stato recuperato dall’area cabine dello yacht, adagiato sul fondale a una profondità di circa 50 metri, il magnate britannico dell’informatica. Due giorni fa, invece, erano stati trovati il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua moglie, Judy; l’avvocato Chris Morvillo, dello studio legale Clifford Chance, insieme alla moglie Neda. Poche ore dopo il disastro marittimo era stato recuperato, all’esterno del relitto, il cadavere dello chef canadese-antiguano Recaldo Thomas.

L'errore umano al centro dell'inchiesta. Lynch "voleva vendere" lo yacht

Destinazione delle salme l’Istituto di medicina legale di Palermo e al cimitero dei Rotoli per le autopsie nell’ambito dell’inchiesta della procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio plurimo colposi. L’ufficio guidato dal procuratore Ambrogio Cartosio ha interrogato i superstiti, a partire dal comandante James Cutfield, e acquisito elementi sulla presunta catena di errori che avrebbe causato l’affondamento. L'ultimo corpo trovato è quello della figlia del magnate britannico dell’informatica, Mike, e di Angela Bacares, sopravvissuta. "Una stella, la più luminosa e piena di energia": così la ragazza è stata descritta dai suoi coetanei e da chi la conosceva come una "giovane donna gentile e intelligente", si legge sul Times. Studentessa brillante, aveva vinto un premio per l’inglese mentre era al 10 anno alla Latymer Upper School. Sotto choc i compagni.