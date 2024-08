Meteo, l'estate sta finendo? Giuliacci: "Due fasi piovose". Come stanno le cose

21 agosto 2024 a

Qualcuno parla già della fine dell'estate. Il crollo termico degli ultimi giorni, in effetti, potrebbe far pensare a un assaggio dell'autunno. Tuttavia, il caldo non ci ha salutato definitivamente. Parola del colonnello Mario Giuliacci, che parlando a fanpage.it ha fatto chiarezza sul tempo che dobbiamo aspettarci nelle prossime giornate. Fino al 31 agosto, giorno in cui finisce l'estate dal punto di vista climatico, ci saranno almeno altre due ondate di caldo, anche se meno forte rispetto a quello che ha travolto la penisola a giugno e a luglio. Le alte temperature, però, si alterneranno a fasi piovose in cui si registreranno temporali e acquazzoni sparsi.

"Fino alla fine del mese ci sarà un mix di giornate con temporali e di caldo moderato, cioè sotto 35 gradi perché ci sarà sì l'alta pressione che porterà bel tempo ma non sarà quella africana. Sarà una alta pressione ubicata sull'Europa orientale e abbraccerà anche l'Italia, per cui non sarà piena di aria calda sahariana", ha spiegato il meteorologo. Attese due brevi ondate di caldo. Le date? "Al Nord la prima arriverà tra giovedì 22 e sabato 24 agosto con temperature tra 30 e 33 gradi e poi la seconda tra il 29 e il 31 agosto. Al Centro tra giovedì 22 e lunedì 26 agosto e poi tra il 29 e il 31 agosto. Infine al Sud tra sabato 24 e lunedì 26 agosto e tra il 29 e il 31".

Non bisogna però credere che stiano per tornare le notte tropicali o che l'instabilità regnerà sovrana per tutto il mese di agosto. Ci saranno, infatti, anche due fasi piovose. Tra mercoledì 21 e venerdì 26 agosto, la pioggia sarà "ovunque a carattere isolato". Poi la seconda fase temporalesca "tra il 26 e il 28 agosto ovunque ma con accumuli tra i 10 e 20 mm sul Nord, sulla Sicilia, sulla Calabria e sul sud della Sardegna", ha concluso Giuliacci.